KÕIKE MUUD KUI VENEMAALE TAGASI! Viisakeelu ohvrist tudeng küsib: „Miks siin võivad elada need, kes loodavad, et Putin ründab järgmisena Eestit, aga mind tahetakse välja saata?“

Daniil näeb oma tulevikku just Eestis – talle meeldib, et siinsed inimesed on aktiivsed ja huvituvad sellest, mis nende riigis toimub. „Inimesed julgevad enda arvamust avaldada. Siin on palju aktiviste ja vabatahtlike ühinguid,“ kiidab ta. Noormees tunneb, et ülikooli kogukond ja kursusekaaslased toetavad teda. Ta usub, et saab siin riigile kasulik olla – kasvõi aidata vähendada Venemaa propaganda mõju või näiteks liituda Kaitseliiduga. „Kui Venemaa ründaks, olen valmis Eestit kaitsma. Ma ei taha elada Venemaal, ei tahaks öelda, et see on minu riik. Eesti on rohkem minu riik kui Venemaa.“