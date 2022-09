Küsimus | Miks on Tallinna punased rattateed konarlikud ja laigulised?

Kuidas kommenteerib Tallinn uuesti punaseks võõbatud rattateede kvaliteeti? Käsitsi harjaga ebaühtlaselt laiali lükatud paks mass näeb kole välja ning rattaga liigeldes on pind konarlik ja raputab nagu sõidaks kruusateel. Tehtud on jupike siit, teine sealt, vaheldumisi mahakulunud värviga teeosadega - tulemus on ebaühtlaselt kirju - kas nii on ilus teha?