PÄRAST VÄIKELAPSE TRAAGILIST SURMA | Loomaarst: „Kunagi ei saa süüdistada last ega koera.“

Möödunud nädalavahetusel juhtus Tallinnas tõeliselt traagiline lugu: oma pere koer ründas nelja-aastast last, kes seetõttu hukkus. Loomaarst Janne Orro sõnul on iga loomaomaniku kohus jälgida, mida teeb koer, eriti kui peres on lapsi. „Neid ei saa jätta järelevalveta, sest väikeste laste käitumine ongi ettearvamatu ja koera puhul on ikkagi tegu loomaga,“ ütleb Orro.