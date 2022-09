Oleg Samorodni | Ukraina võit tagastab Eestile Petserimaa ja Jaanilinna

Alustan sellest, et Venemaa sõjaline lüüasaamine Ukrainas tõstab järsult julgeoleku taset kogu Ida-Euroopas. Seitsekümmend aastat Nõukogude Liitu on olnud pingete allikas kogu maailmas. Venemaa kui NSV Liidu õigusjärglane on selle teatepulga üle võtnud. Kolmkümmend aastat on Venemaa peamiseks eksporditoodeteks olnud probleemid ja relvakonfliktid. Pärast lüüasaamist Ukrainas väheneb see Venemaa „ekspordipotentsiaal“ miinimumini. Pärast seda hakkab Ukraina (loomulikult oma liitlaste toel) likvideerima pingekoldeid „postsovetlikus ruumis“.

Moldova ja Valgevene lahendus