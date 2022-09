KANTSLERI TOOL KÕIGUB? 600pealist tervisevaldkonna ühendametit ei pruugi kunagi sündida

Sotsiaalministeeriumi allasutuste – tervise- ja ravimiameti ning tervise arengu instituudi – liitmine toppab. „Ametite ühendamise plaan on seisma pandud. Osad arvavad, et üldse lõpetatud, osad, et ajutiselt seisma pandud,“ poetab ministeeriumi töötaja. Mis saab plaani purunedes selle eestvedajast, kantsler Maarjo Mändmaast?