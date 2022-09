Juhtkiri | Tee Kontrollikotta on puhas?

Üldsuse teadlikkus kontrollikoja töö sisu osas pole suurt edenenud, küll aga teatakse, miks see koht on sedavõrd ihaldusväärne, sest 22 tuhande euro suurust palka ei maksta mitte igal pool. Hetkel on olukord sealmaal, et paljudel kõrgetel kohtadel juba olnud Keit Pentus-Rosimannus loeb, et tema pagas on uuele kohale kõige väärikam. Kui vaid seda Autorollo taaka veskikivina kaasas ei lohiseks!

Kuid on veel üks mitte vähetähtis asjaolu – kui Juhan Parts sai sealses ametis kasutada oma riigikontrolöri kogemusi, siis Pentus-Rosimannus samaga vastata ei saa. Siin peitubki esimene komistuskivi – kandidaati ei valita pädevuse, vaid muude kriteeriumide järgi. Kui valiku aluseks on koht erakonna toiduahelas, võibki mängu ilu hakata varjutama lombakas valikuprotsess. Et kandidaadi peab välja käima rahandusminister, siis Pentus-Rosimannuse esitas teda puhkuse ajal ministri kohal asendanud parteikaaslane Urmas Kruuse.

Toimunule hinnangu andma pidanud riigisekretär küll nentis, et selline esitamine oli formaalselt õiguspärane, kuid ainuüksi asjaolu, et riigisekretär pidi asjale hinnangut andma, ei kaunista kogu ettevõtmist. Ebamugavas olukorras on ka rahandusministeeriumi ametnikud, kes Pentus-Rosimannuse dokumente vormistama pidid – Mailis Repsi juhtum näitab, et kunagi ei saa töötajad olla kindlad, et poliitiliste olude muutudes ei tule hakata andma aru tehtu pärast.