SÕJAKOKKUVÕTE | „Siin minu kõrval lebab terve perekond.“

Hiljuti vabastatud Izjumi massihaudadest tulevad välja terved tapetud perekonnad, kinniseotud kätega Ukraina sõdurid ja piinamistunnustega laibad, sh laste surnukehad. Oleh Kotenko, Ukraina ombudsman, kes tegeleb kadunud inimeste otsimisega, kommenteeris meediale, et vaid osa haudadest on märgistatud nime ja surmadaatumiga. Igaks juhuks pidid uurijad kõigepealt ka veenduma, et metsaalune surnuaed poleks mineeritud. „Siin minu kõrval lebab terve perekond,“ kirjeldas Ukraina parlamendi inimõiguste volinik Dmõtro Lubinets. „Noor perekond. Isa sündis 1988. aastal, naine 1991, nende väike tütar tuli siia ilma 2016. aastal.“ Perekond hukkus Lubinetsi sõnul Izjumi tabanud pommitamises. Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov kommenteeris süüdistusi esmaspäeval: „Tegu on sama stsenaariumiga, mis Butšas. Ehk et see on vale.“

Armeeniat külastas nädalavahetusel USA kongressi esindajatekoja spiiker Nancy Pelosi ja teisedki kongresmenid. Venemaale tekitas see visiit piinlikkust. On ju taas Aserbaidžaaniga konflikti sattunud Armeenia ajalooliselt alati Moskvale lootnud, ent nüüd on selge, et tollel on raskusi oma positsioonide kaitsmisega Ukrainaski, armeenlaste jaoks neil aega ega energiat ei jätkunud. Nüüd siis tuli hoopis vihavaenlase delegatsioon Jerevanile tuge pakkuma.