Kuidas Samsungi nutiseadmete ökosüsteem su elu efektiivsemaks muudab?

„Samsung Galaxy nutiseadmed on juba algselt loodud eesmärgiga, et nad üksteist täiendaks ning looks omavahel sümbioosi, mis aitaks kasutajat kõikide nende igapäevategevuste juures,“ selgitas Samsung Eesti tootekoolitaja Kirill Kozlov. „Näiteks kõigest mõned aastad tagasi oli mõeldamatu võimalus, et telefonikõne saades näed helistaja kohta informatsiooni nutikella ekraanilt ning saad siis selle sama kõne vastu võtta lihtsalt kõrvaklappe puudutades. Kogu protsessi juures pole telefoni vaja isegi taskust välja võtta. Praeguseks on see Samsungi ökosüsteemi juures veel kõige lihtsam funktsioon ning võimalusi oma elu efektiivsemaks muuta on tekkinud juurde hulgaliselt.“