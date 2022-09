POLIITIK VAATAB IKKA TOOMPEA POOLE? Parteid õngitsevad keskkonnaameti uut armastatud luuda Rainer Vakrat

Pooletuhandelise töötajaskonnaga keskkonnaametis toimetab peadirektor justkui Hunt Kriimsilm oma üheksa ametiga. Küll ta laseb Ilmatsalus lendu merikotka, kes leiti läinud talvel pliimürgitusega Meelva rabast. Küll ta tatsab kevadel Harjumaa Nabala-Tuhala ja Mahtra looduskaitsealal, et personaalselt kontrollida pesitsusrahust kinnipidamist. Küll ta korjab reostunud Vormsi saare rannikult masuuditükke. Küll ta käib koolimajades jagamas õpilastele teadmisi, kuidas vähendada jäätmeid. Küll ta otsib metsades koos ornitoloogidega kanaröövleid ehk Eesti II kaitsekategooria alla kuuluvaid kanakulle. Küll ta räägib kaasa ühiskonna pinevatel teemadel nagu mida teha Linnamäe hüdroelektrijaamaga ning rahustab kogu Eesti rahvast, et venelaste veebruarikuine lahingtegevus Tšornobõli tuumajaama lähistel ei ole tõstnud Maarjamaal kiirgustaset. Kõike seda ei hoia ta mitte vaka all, vaid jagab nii enda kui ka keskkonnaameti sotsiaalmeediakülgede vahendusel.