EI TEA MIDAGI! Pentus-Rosimannus: rahandusministeerium valmistas eelnõu ette ilma nimeta ja mina selles ei osalenud

Rahandusminister Keit Pentus-Rosimannus kinnitas riigieelarve kontrolli erikomisjoni avalikul istungil, et tema ei osalenud otsuse ettevalmistamisel, et nimetada ta Euroopa Kontrollikoja kandidaadiks. Lisaks küsis Pentus-Rosimannus, mida üldse tähendab toimingupiirangu rikkumine: „Kas me heidame Jüri Ratasele ette, et ta hääletas riigikogus enda peaministriks saamise poolt?“