OTSEBLOGI | Putin panustab regulaarväe asemel vabatahtlikele. Zelenskõi: Ukraina valmistub uuteks olulisteks võitudeks

Ukraina jätkab pealetungi kirdes, kuid samal ajal on Venemaa väed loonud kaitseliini Oskili jõe ja Svatove linna vahel. Venemaa peab seda tsooni oluliseks, sest see on üks väheseid varustusteid, mida Venemaa endiselt kontrollib. Küsimus on, kas Venemaal jagub piisavalt varusid ja moraali, et piirkonda visalt edasi kaitsta.