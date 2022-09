Prokuratuur põhjendab Jürgen Fogeli suhtes kriminaaluurimise lõpetamist

Juuli hakul sattus Kanal 2 uudistesaatest „Reporter„ tuntud telediktor Jürgen Fogel (pildil) ahistamisskandaali, sest ta olla Kroonika i teatel teinud kolleegist ekskallimale Marit Rattasepale tualetis siivutuid ettepanekuid. 13. juunil laekus politseile avaldus, milles 30-aastane naine kirjeldas, kuidas käesoleva aasta 3. juunil tema kolleeg, 43-aastane mees teda tahtevastaselt seksuaalselt ründas, teatas prokuratuur. “See esialgne info juhtumi kohta oli tõsine ning kontrollime selliseid juhtumeid põhjalikult. Antud juhul alustasime kriminaalmenetlust, et koguda infot ja kõikvõimalikke tõendeid – vaadati üle kaamerate videod, võeti tunnistajatelt ning ka mõlemalt osapoolelt tunnistusi,“ selgitas Põhja ringkonnaprokuratuuri ringkonnaprokurör Leelet Kivioja Õhtulehele. “Konkreetses kriminaalmenetluses õigusrikkumist ei tuvastatud ja see lõpetati, sest kogutud tõendite analüüsimisel jõuti järeldusele, et seksuaalse iseloomuga suhtlus leidis aset mõlema osapoole vabal tahtel.“