Kohus karistas riigi raha omastanud merepääste seltsi juhti

Süüdistuse kohaselt omastas MTÜ Merepääste Selts Norman Talsoni tegevusega 1243 eurot kui esitas 2017. aastal kahe erineva toetuse kuludokumentides samu väljaminekuid. MTÜ Merepääste Seltsi ja Norman Talsonit süüdistatakse ka valeandmete esitamises, on öelnud prokuratuuri pressinõunik Kauri Sinkevicius Õhtulehele. Samuti süüdistatakse MTÜ Merepääste Seltsi ning Norman Talsoni kelmuses, mis seisnes selles, et 2020. aastal esitas Norman Talson vääraid andmeid seoses MTÜ Merepääste Seltsi kulutustega, et vabaneda 1037 euro tagasimaksmise kohustusest. Pärnu maakohus karistas Talsonilt rahalise karistusega 3763 eurot tingimisi.