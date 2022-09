Toomas Alatalu | Putin alustas ja lõpetas Usbekistanis

Minu lemmikküsimus auditooriumitele on viimased 10 aastat olnud: „Mis riiki külastas president Putin esimesena?” - on ju üldteada, et selle valikuga annab iga uus riigipea teada oma välispoliitika suunitluse. Kuna mind hoitakse ekraanist ja eetrist eemal, on vastused 100-protsendiliselt valed. Õige on Usbekistan mais 2000 ja ka eelnevalt peaministriks saanult käis Putin novembris 1999 Tadžikistanis ja siis Usbekistanis. Probleem on laias laastus Moskva imperiaalse poliitika tundmises.