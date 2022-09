PÖÖRASED LOOD VAIKSES KORTERMAJAS: mees tappis elukaaslase ja mõni kuu hiljem pussitas ka sõpra

Põhja-Tallinnas Sõle tänavalt maha keerates ja mere poole liikutes tuleb ette viiekorruseline valge paneelmaja, millesarnaseid on piirkonnas teisigi. Pealtnäha täiesti tavalises hoones toimus 2020. aasta novembris ja 2021. aasta alguses kaks rasket kuritegu – tapmine ja pussitamine. Sealjuures on erandlik, et mõlemad veretööd pani toime sama mees!