Juhtkiri | Unistuste universaalteenus või siis mitte?

Üht-teist on tehtud, kuid palju on jäänud tegemata. Ikka leiab põhjuse, miks midagi teha ei saa. Need, kes on pannud majakatusele päikesepaneelid, ette uued aknad jne, on selges võidus, need kes ootasid, et ehk tuleb selleks parem aeg, need ootavad edasi. Koroonanumbrite asemel kajastavad uudised nüüd elektri börsihindu. Nii saab arvutada, mitu eurot säästab päevaks kodust lahkumisel külmiku vooluvõrgust lahti ühendamine. Kortermajades on üha teravam diskusioon, millal küte sisse lülitada. Kes tahab sooja tuba, kes loodab, et see aasta ei lülitatagi kütet sisse, sest raha teenuse eest maksmiseks pole.