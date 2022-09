Seisukoht | Kuninganna matusepäev

Hiigelsuured kuninganna piltidega plakatid püstitati Londonisse vaid mõne tunniga. Mustvalge Elizabeth II vaatas oma sooja pilguga inimesi metroojaamades, bussipeatustes ja isegi pangaautomaadi ekraanilt. Tema põhiresidentsi Buckinghami palee juurde tariti meeletus koguses lillekimpe, tänukirju, mänguasju ja õhupalle. Üks proua oli võtnud vaevaks ja lausa heegeldanud valmis sinises kostüümis kuninganna ja pisikese punase korgi ning need palee väravate juurde asetanud.

Kõige südantlõhestavamas kirjas, mis palee juurde tekkinud altaril silma jäi, seisis: „Kallis kuninganna Elizabeth II, minu nimi on ka Elizabeth. Olen üheksa-aastane. Aitäh, et olid parim kuninganna, kes kunagi olnud on. Puhka rahus.“