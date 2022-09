Taavi Libe | Doominoklotside kukkumise sügis

„Ei taha neist midagi teada, et mitte end närvi ajada,“ ohkas 55-aastane kolme lapse üksikema Tatjana mulle paar päeva tagasi küsimuse peale, et mida ta arvab Eesti poliitikast. Võib ju arvata, et selliseid arvamusi on meie pisike riik täis, aga erinevalt süstemaatilistest raadiosse helistajatest ja riigi kirujatest on Tatjana töökas ja tubli Eesti naine, kellel pole aegagi istuda ja kibestunult kedagi kiruda, sest ta käib kuuel päeval nädalas kahel kohal tööl ja teenib kokku pisut alla tuhande euro.