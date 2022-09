AJALOOUURIJA VEIKKO JARMALA: irooniline, aga Viiburi ukrainlased surevad praegu Ukrainas!

Tartu vabadusvõitlejate ühenduse juhatuse esimees Eerik-Ivar Künnapuu ütleb, et kuigi Talvesõjast on möödas üle 80 aasta, on mõned soomepoisid endiselt rivis. Paraku vihmasele ja tuulisele Pilka küla põllule neist kellelgi enam jaksu tulla ei olnud.