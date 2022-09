GALERII | Rakvere teatri hooaja avapeol võis märgata nii kauneid õhtukleite kui ka nokamütse ja dressipluuse!

Rakvere Teatri hooaja avapeol astus üles ansambel Singer Vinger. Hardi Volmer on Rakvere teatri tegemistes kaasa löönud kunstniku ja lavastajana juba 23 aastat, kuid esmakordselt astub ta meie laval üles Singer Vingeri solistina! Kontsert viib meid tagasi aega, kus esmaspäevad olid veel sinised ja retro oli uus must. Kontsert on kummardus igavesele sõprusele, millest kõneleb ka uuslavastus „Di ja Viv ja Rose”