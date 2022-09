SOE KOHT LUKSEMBURGIS – PIKALT PLAANITUD KÄIK? Ratas: Pentus-Rosimannus rääkis sellest minuga enne kui Kallas

Lumepallina on veerema lükatud küsimus, kuivõrd korrektne on olnud olukord, kus sisuliselt rahandusminister Keit Pentus-Rosimannus on nimetanud end Eesti järgmiseks Euroopa kontrollikoja liikmekandidaadiks. Formaalselt on kõik justkui korras, aga sisult nähakse märke süüteost: toimingupiirangu rikkumine. Korruptsioonivastase seaduse järgi on ametiisikul keelatud teha toimingut või otsust, kui see tehakse tema enda või temaga seotud isiku suhtes.