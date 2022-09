TÄIESTI MASENDAV! 90% reede õhtul kontrollitud elektritõukeratturitest olid purjus

„Eile hilisõhtul kontrollisime koos Bolt Eestiga elektritõukside juhtide kainust. Kahjuks tuli 90% tasuta kiivri asemel karistus vastu võtta,“ säutsub Piiskoppel.

„Arvatakse, et tõuksiga on alkoholi tarvitanuna ohutum sõita, ent nii meie kui Tallinna kiirabi praktika näitab selgelt, et joobes inimene ei sobi ühtki sõiduvahendit juhtima,“ kutsub ta inimesi korrale.

Mõistagi ootab purjuspäi liiklejaid ees ka karistus, mis sõltub Piiskoppeli sõnul alati konkreetsetest asjaoludest. Bolti renditõukeratturitel vahele jäänud rikkujatele paneb ka ettevõte omalt poolt piirangu peale. Piirkonnavanema sõnul oli rikkujaid nii Bolti, Tuule kui teiste firmade tõuksidega.

Elektritõuksidega õnnetusse sattunud juhtidest on on umbes 30% alkoholijoobes. „Küsimus on selles, kas ma läksin sinna liiklusesse enesetappu tegema. Ma ei saa aru, kuidas saab inimesel olla nii palju enesekindlust või julgust, et minuga midagi ei juhtu, kui ma lähen liiklusesse tegema midagi nii arutut,“ mõtiskles PPA juhtivkorrakaitseametnik Sirle Loigo „Pealtnägijas“ ja lisas, et õnnetusi juhtub palju, kuna teeolud on kehvad ning juhid muutuvad liiga enesekindlaks. Tänavad ja äärekivid pole mõeldud näiteks Tallinnas kergliikuri jaoks.