Talu süütamises kahtlustatav mees tunnistas oma tegusid

Lääne ringkonnaprokuratuur kahtlustab 39aastast Markot selles, et ta süütas Pärnumaal tühjana seisva taluhoone. Kolmapäeval pikendas Pärnu maakohus Marko vahi all pidamist kahe kuu võrra ehk 16. novembrini. „Marko on kahtlustused omaks võtnud ja tunnistanud tegusid, pidades ise probleemiks joomist ja avaldades ravisoovi,“ sõnas kaitsja, vandeadvokaat Rünno Roosmaa. Süütamise tekitatud kahjuks hinnatakse 27 692 eurot. 2015. aastal mõisteti Marko süüdi selles, et sama aasta mais süütas ta kinnise prügimaja, -konteineri ja paberipressi. Ettevõttele tekitatud varaline kahju ulatus 13 000 euroni. 2020. aasta veebruaris mõisteti Marko taas süütamistes süüdi. Mõni kuu varem oli joobes Marko leidnud Pärnust ühest puukuurist kaks lukustamata boksi ja need põlema pannud. Tuli levis kuurist edasi ja kahjustas kuuri kõrval asuva puithoone välisvoodrit ning kõrval olevat konverentsi- ja vabaajakeskust. Kohtu hinnangul ületas süütamisega kaasnenud varaline kahju 600 000 eurot, lisaks ohustas see inimeste elu ja tervist.