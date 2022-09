Välisministeerium ostab konsulaaresindustesse 35 sõrmejälgede skännerit

Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus (SMIT) viis läbi hanke „Sõrmejälje skännerite ja tootetoe ostmine EES ja ABISele“, mille raames hangitakse asutustele sõrmejälje skännereid, kes oma teenuste osutamisega on tulevikus seotud automaatse biomeetrilise isikutuvastuse süsteemi andmekoguga (ABIS). Välisministeeriumi vajadus viisamenetluses on 35 skännerit.

„Koostöös SMITga soovisime 35 skänneri soetamiseks kasutada sisejulgeolekufondi rahastust. Hiljem hankejuristiga konsulteerides selgus, et tulenevalt riigihangete seadusest ei ole selline rahastus kahjuks võimalik. Skännerid soetame ikkagi, kuid rahastus tuleb nüüd ABIS eelarvest ja välisministeerium kasutab sisejulgeolekufondi raha koolituseks,” selgitas välisministeeriumi meedianõunik Anna Tisler-Lavrentjev.