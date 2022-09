BLOGI | Terror Izjumis: 99 protsendil ühishauaplatsilt väljakaevatud surnukehadest oli vägivaldse surma märke

Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi mõistis Venemaa hukka kui mõrvarid ja piinajad, viidates Izjumis avastatud massihauaplatsist välja kaevatud surnukehadele. „Izjumi massimatmispaigast leiti üle 400 surnukeha. Piinamise tunnustega lapsed, raketirünnakute tagajärjel hukkunud, Ukraina relvajõudude sõdalased. Venemaa jätab ainult surma ja kannatuse. Mõrvarid. Piinajad. Ilma kõigest inimlikust.“

Vladimir Putin ütles reedel, et saatis Venemaa väed veebruaris Ukrainasse vastuseks lääne soovile Venemaad lõhkuda, vahendab Reuters.

Izjumi ühishauaplatsil oli umbes 99% täna välja kaevatud surnukehadest vägivaldse surma märke, ütles piirkonna kuberner Oleg Sõnegubov Telegramis. „See on verine, jõhker terror,“ ütles ta. Avastati mitu surnukeha, kellel olid käed selja taha seotud, ühel inimesel oli köis ümber kaela. „Ilmselt neid inimesi piinati ja hukati,“ ütles ta. „Maetute seas on ka lapsi.“

Vladimir Putin tõrjus reedel Ukraina hiljutist sõjalist edu Harkivi piirkonna tagasivallutamisel, öeldes, et Venemaa võtab järk-järgult kontrolli riigi uute piirkondade üle. Rääkides pärast Shanghai koostööorganisatsiooni tippkohtumist Usbekistani linnas Samarkandis, ütles ta, et „sõjalise erioperatsiooni“ plaan, mis kujutab endast Venemaa sissetungi Ukrainasse, ei kuulu kohandamisele.

Euroopa Liit on „sügavalt šokeeritud“ sellest, et Ukraina ametnikud avastasid tagasivallutatud Izjumi linnas massihaudad, ütles bloki välispoliitika juht Josep Borrell. „Venemaa, selle poliitiline juhtkond ja kõik, kes on seotud jätkuvate rahvusvahelise õiguse ja rahvusvaheliste humanitaarõiguste rikkumistega võetakse vastutusele.“

Korrakaitsjad uurivad inimeste ebaseadusliku kinnipidamist Kupjanski piinakambrites – 140 inimese jaoks mõeldud kambrites hoiti 400 inimest, teatas Ukraina julgeolekuteenistus.

Donetski oblastis okupeeritud Mariupol jääb sel talvel kütteta, ütles Mariupoli linnapea nõunik Petro Andrjuštšenko. „Kütet ei tule. Gaas, mida nad pidevalt üritavad linna tuua, tuleb varuharust, mis ulatub Novoazovski linnaosast, tegelikult sellest gaasivarustuse võimsusest ei piisa katlajaamade töö tagamiseks. Järgmisena pöördume tagasi tsentraalse veevarustussüsteemi juurde. Keskkütte jaoks on vaja süsteemi veega täita. Seda ei tehta.“

Traditsiooniliselt neutraalne Šveits peatab venelastele leevendatud viisarežiimi. Šveits ühines reedel Euroopa Liiduga, peatades 2009. aastal sõlmitud lepingu, millega leevendati Venemaa kodanikele riiki sisenemise reegleid. „Leppe peatamine ei tähenda venelastele üldist viisade keelamist, vaid pigem peavad nad Šveitsi sisenemiseks kasutama tavalist viisamenetlust,“ seisis Šveitsi föderaalnõukogu avalduses.

Ühe päeva jooksul on okupeeritud Ukraina territooriumil tapetud vähemalt viis Venemaa poolt pukki pandud ametnikku. Kaks Luhanskis, üks Hersonis ja veel kaks Berdjanskis. Ukraina ei ole tapmiste eest vastutust võtnud.

Ukrainas Izjumi linnast leiti pärast Venemaa kontrolli alt vabastamist umbes 440 hauda sisaldav massimatmispaik.

Paavst Franciscus ütles neljapäeval, et riikidel on moraalselt legitiimne õigus anda Ukrainale relvi, et aidata Ukrainal end Venemaa agressiooni eest kaitsta. Franciscus kutsus Kiievit olema avatud võimalikuks dialoogiks, kuigi see oleks Ukraina poolele raske.

Euroopa Liidu president Ursula von der Leyen ütles, et soovib, et Vladimir Putin astuks Ukraina sõjakuritegude pärast Rahvusvahelise Kriminaalkohtu ette. „See, et Putin peab selle sõja kaotama ja oma tegudele vastu astuma, on minu jaoks oluline.“

ÜRO tuumajärelevalveorganisatsiooni 35 riigist koosnev kuberneride nõukogu võttis neljapäeval vastu resolutsiooni, milles nõutakse, et Venemaa lõpetaks Lõuna-Ukrainas asuva Zaporižžja tuumaelektrijaama okupatsiooni.

Vene propagandistlikud Telegrami kanalid hakkasid levitama infot, et selleks, et Ukrainas võita, on vaja teha tuumarünnakud Kiievile, Vinnõtsjale ja Lvivile.

Euroopa Liit on eraldanud 150 miljonit eurot Ukraina sisepõgenike abistamiseks, et nad saaksid talveks peavarju, ütles Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen neljapäevasel pressikonverentsil Kiievis.

Euroopa Parlamendi liikmed kiitsid parlamendi täiskogu istungil Strasbourgis heaks viie miljardi euro suuruse ELi makromajandusliku finantsabi andmise Ukrainale.

President Volodõmõr Zelenskõi sattus Kiievis autoõnnetusse, ent ei saanud tõsiselt vigastada. Riigipea kõneisik Serhi Nõkõforov märkis pärast keskööd tehtud Facebooki postituses, et sõiduk põrkas vastu presidendi ametiautot. Arstid olevat Zelenskõi tervisliku seisundi üle vaadanud – leiti, et ta ei saanud tõsiselt vigastada. Seevastu presidendiauto juht viidi kiirabiga haiglasse.