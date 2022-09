Kaheksa inimese verine mõrv sai alguse noore ema soovist laps endale jätta

Rhodeni perekonna massimõrv sai alguse sassiläinud suhetest piirkonnas, kus vaesus, salajased ärid ning noorelt alanud ja kiirelt lõpule jõudnud romansid on paraku üsna tavalised. Nooruke Hanna Rhoden ja temast mitu aastat vanem Jake Wagner semmisid mõnd aega ning üks asi viis teiseni – Hanna jäi lapseootele. Lahkumineku järel läks hooldusõigus nende vahel jagamisele. Ehkki nende suhe algas Jake'i ema sõnul juba siis, kui mõlemad olid alaealised, süüdistati 20aastast Jake'i ühel hetkel ka seksuaalsuhtes alaealisega – 15aastase Hannaga. Jake Wagner, tema ema Angela, isa George ja vend George Jr leidsid, et pisitüdruk peaks elama nende juures. Noor ema aga keeldus oma last ära andmast.