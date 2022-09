Juhtkiri | Mitte elustada!

Mida teha, et välistada aparaatide küljes väntsutamine ja vastu tahtmist elus hoidmine? Tätoveerida rinnale selgelt kiri: „Mitte elustada!“ Ei, sel puudub ju seaduslik jõud, kuigi see võib väga selgelt näidata inimese soovi. Tehniliselt on praegugi võimalik võlaõigusseadusele tuginedes elulõpu tahteavaldust teha, kuid see regulatsioon jätab väga paljud aspektid lahtiseks. Seetõttu seda võimalust pigem välditakse. Samal ajal pole lõplikult kaardistatud, milliseid seaduseid peaks muutma, et inimesed saaks korrektselt vormistada kindlalt toimiva elulõpu tahtevalduse. Millistel tingimustel ja kes saab üldse sellise avalduse teha? Kas inimene peab enne avalduse tegemist konsulteerima ka arstidega? Ei tea ja on vaja läbi mõelda.

Sotsiaalministeerium on aga juba üles joonistanud protsessi hetkest, kui inimesel tekib huvi patsiendi elulõpu tahte avaldamise vastu, kuni tema surma järgsete päevadeni, ja on loonud esimese prototüübi. Kuid tööd on ka siin veel palju, et info oleks kindlasti õigel hetkel õiges kohas. Mida aeg edasi, seda olulisem on, et sellised lahendused luuakse. Vanu inimesi lihtsalt on üha rohkem.