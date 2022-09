Tiit Kuresilma | Kuidas päästa keelt ja kultuuri

Leidsin kuurist kuulipilduja. Käepideme ja padrunikassetiga all. Puust oli see. Kolmest klotsist kokku klopsitud. Nael oli trikliks ja teine nael kirbuks. Kes selle lastest või lastelastest tegi, ei tea, aga eks küsin. Lastelastelapsi on kaks poissi, nad on veel kahesed, aga kas nende põlvkond kunagi võimeliseks saab puutööd tegemaks? Oskavad aga juba nupule vajutada, et mobiil sisse lülitada.