RASKE ELU AJAB VARGILE: kauplustest näpatakse üha rohkem sinki ja juustu

Ei jõua üks kriis otsa saada, kui juba tuleb uus peale! Kas keeruline aeg toob kaasa ka kuritegevuse laine? Õigusteadlane Jaan Ginter möönab, et üpris tõenäoliselt toob võimalik majandusraskuste süvenemine kaasa ka rohkem poevargusi. Juba praegu on näha, et poevargusi on pisut rohkem: pihta pannakse näiteks sinki, juustu, alkoholi ja apteegist vitamiine.