Õhtulehe uurimine viis Kert Kingole kelmusekahtlustuse esitamiseni

EKRE poliitik Kert Kingo (54) ja advokaat Martin Traat (50) said augustis kahtlustuse riigikogu liikme kuluhüvitise kasutamisega seotud kuritegudes. Kingo kinnitas täna Ekspressile, et talle on esitatud kahtlustus kelmuses ametiisiku poolt ja võltsitud dokumendi kasutamises.