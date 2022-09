SIGNAAL KATKES: Eestis pesitsev toonekurg Karl II jäi Ukrainas kadunuks. Kas peaks kartma kõige halvemat?

Must-toonekurg Karl II on viimastel aastatel elanud samas rütmis. Kevadel lendab ta Aafrikast Eestisse pesitsema. Sügisel – kui pojad on piisavalt suureks kasvanud ja iseseisvat elu alustanud – lendab ta esimese hooga Ukrainasse. Krimmi ligidal laguunide juures püüab ta kala ja tegeleb muude toonekurelike asjatamistega. Kui ta on mõned nädalad Ukrainas veetnud, võtab Karl II suuna Moldova poole ning lõpetab rände Kesk-Aafrikas.