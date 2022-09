Nii see on: tuntud ja armastatud laule teame eeskätt esitaja kaudu. Jaak Joala laulud, Marju Läniku laulud, Vello Orumetsa või Georg Otsa laulud. Justkui oleksid nad nii meloodia kui ka sõnade autorid. Aga ei ole ju. Ega ma täpselt tea, vahest on nii Joala kui ka Orumets mõne laulu ka ise valmis teinud. Igatahes pole need tuntuks saanud.