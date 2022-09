VIDEOD | Hiinas Changsha linnas põleb pilvelõhkuja

Hiina riiklik uudistekanal CCTV teatas, et sündmuskohast kerkib paksu suitsu ning mitukümmend korrust on leekides. „Tuletõrjujad on alustanud töid leekide kustutamiseks ja päästetööde sooritamiseks,“ teatas CCTV. Viimase info kohaselt on suudetud suuremad leegid summutada.