ÕHTULEHT BANGLADESHIS | „VESI SEISAB MAJAS VAHEL KUU AEGA.“ Kuidas saab korraga olla vett liiga palju ja liiga vähe? Mis on ülikiire majandusarengu hind?

SUNNITUD RÄNNE: Kohalik ärimees Dhali Nizam teab, et pärast seda, kui jõgi neelas elumajad, kolisid mõned kohalikud elanikud küla äärde, mõned aga teistesse linnadesse. Foto: Tatjana Iljina

Tulevikus tahab Sayak saada tekstiilitootjaks. „Mul on ees särav tulevik,“ usub ta. „Mu isa ja vanaisa on samuti tekstiilitootjad. See on minu pere kultuur, pereäri.“ Sayaki isa Habibur Rahman (43) peab koos sugulasega 500 töötajaga vabrikut Savari linnas. Ta nendib: „Mõned toodangu ostjad on kohalikud, kuid paljud on võõrsilt nagu Indiast või Filipiinidelt.“ Lisaks on Habiburil pealinnas Dhakas vabrikupood, kus on müügil nii oma vabriku kaup kui ka muid tekstiile.

Sayak Hasan Bepari Foto: Tatjana Iljina

Viimasel 25–30 aastal on Bangladeshi majandusareng olnud maailmas üks kiireimaid: 6-7% aastas. Arengu mootor ongi kiirelt arenev tekstiilitööstus. Soodsa toodangu järele on suur nõudlus: Hiina järel on Bangladesh maailmas teisel kohal tekstiilitoodete eksportijana. Ka eestlased kannavad rõivaid, mida on valmistanud Bangladeshi õmblejate nobedad näpud. Ent edulool on ka varjukülg: tootmise põhjustatud keskkonnareostus jääb ju kohapeale. Mõnes mõttes tundub see olevat surnud ring: koduta jäänud kliimapõgenikud tulevad linnadesse, vajavad teenistust, lähevad tööle tekstiilivabrikutesse, aga need tekitavad reostust, mistõttu võivad kodutuks jääda järgmised inimesed.

Rahvusvahelise Kliimamuutuste ja Arengu Keskuse direktor Saleemul Huq tõdeb: „Meie majandus on arenenud ja tekstiilivabrikud on selle hea näide. Majanduslikult on see edulugu. Ent keskkonna vaatevinklist mitte niivõrd. See tekitab rohkem reostust ja kahjustab keskkonda. Ent kui vaadata uusi tekstiilivabrikuid, siis need on palju keskkonnasõbralikumad. Kõigist maailma riikidest on Bangladeshis enim vabrikuid, millel on ökosertifikaat Leadership in Energy and Environmental Design. Siin on neid rohkem kui Hiinas või Indias. Need on erafirmad, mis kulutavad raha, et muutuda keskkonnasõbralikuks. See on globaalse turu tulevik. Nad on valmis lisakulutusi tegema, et saada head reputatsiooni. Nad loodavad, et see on neile tulevikus abiks ka turul.“