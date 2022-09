Eksklusiivsed korterid Tallinna kesklinnas Von Mühles – müük on alanud!

Von Mühle väliskujunduses domineerib aegumatu modernism ehedas skandinaavialikus võtmes, põneva aktsendi annab efektne värvi- ja vormikäsitlus. Kaasaegse arhitektuuriga moodsa maja fassaad on kõike muud kui igav – hele krohvipind, punane tellisplaat ja suuremõõdulised klaaspinnad lisavad niigi nägusale üldmuljele ka emotsiooni ja erksust. Peafassaadiks on Odra ja Lastekodu tänava poolsed küljed, kust hoone on hästi nähtav ja vaadeldav, andes uue ja värske väljanägemise kogu lähiümbrusele.

Moodne fassaad – hele krohvipind, punane tellisplaat ja suuremõõdulised klaaspinnad

Von Mühles tunned end luksuslikult juba trepikotta astudes – fuajee põrandaid katavad keraamilised plaadid, korteritevaheliste koridoride põrandatel lasub vaipkate. Värvigamma on põhjamaiselt soliidne ning domineerivad heledad toonid, kuid aktsendi annavad tumedad uksed ja moodsad valgustid.

Asukoht on ideaalne aktiivsele ja kiire elutempoga inimesele. Von Mühle asub Tallinna kesklinnas Lastekodu tänaval ning lähedal on bussi- , lennu- ja rongijaam ning muu ühistransport. Ümberringi leiad mitmeid suuri kaubanduskeskuseid – Stockmann, Sikupilli Keskus ja Ülemiste Keskus – ja uuele hingamisele ärkav turg värske köögivilja ja talukraamiga ootab Sind 5 minuti kaugusel igal aastaajal. Auto võid muretult maja alla või hoovi parkima jätta ning mugavalt liikuda jala või ühistranspordiga kinno, teatrisse, kohvikusse, spordiklubisse või lihtsalt nii-öelda „linna peale“.

Von Mühles on müügis avarate maast laeni akendega nii väiksemaid kui ka ruumikaid nelja- ja viietoaliseid perekortereid. Enamikel korteritel on suur rõdu või terrass. Kolme ja rohkemate tubadega korteritel on kaks sanitaarruumi. Hoovis asub turvaliselt piiratud laste mänguala.

Suured rõdud

Loomulikult on ka parkimisele mõeldud ning selleks on loodud kohad maa-alusesse parklasse ja hoovi. Siseõue, hoone serva alla on projekteeritud koht jalgrataste parkimiseks ning vajalikke asju aitavad hoiustada panipaigad. Ruumilahendused on peensusteni timmitud ning valikus kaks maitsekat siseviimistluspaketti, mis loodud, mõeldes nii modernse kui ka klassikalisema kujunduse eelistajale.