GALERII | Tallinna Hoiu-laenuühistu korraldas oma liikmetele uhke peo

Juba 12 aastat tegutsenud Tallinna Hoiu-laenuühistul on traditsioon kutsuda augustis kokku ühistu liikmed. Tallinna Hoiu-laenuühistu juhatuse liikme Annely Ojametsa sõnul on iga-aastane pidupäev ühistu liikmete seas kauaoodatud sündmus ning kui möödunud aastal jäi koroona tõttu pidu vahele, olid paljud liikmed siiralt kurvad.

Annely Ojametsa sõnul on Tallinna Hoiu-laenuühistu midagi enamat kui lihtsalt ühistu, kus saavad kokku investorid ja hoiustajad. Pigem on tegemist kokkuhoidva kogukonnaga ning ühistu ainus eesmärk on hoida ja suurendada oma liikmete sääste. Kuna ühistu teeb kõik selleks, et liikmete säästud oleksid võimalikult turvaliselt investeeritud, avaldub see ka pidevalt kasvavas liikmete arvus. Kui tosin aastat tagasi oli ühistul 179 liiget, siis nüüd on nende arv kasvanud 2376-ni.