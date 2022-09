Seisukoht | Mille eest said koolis kiita?

Kolme aasta jooksul, mil koolis noortega töötasin, tõdesin, et ega laias palju muutunud pole. Murekohad on peamiselt samad: stress, ülekoormus ja läbipõlemine. Ja need pole mitte vaid õpilaste, ent ka õpetajate mured. Häda peitub süsteemis: oluline on suutlikkus hakkama saada ning etteseatud õpiväljundid nui neljaks täita. Kuidas sealjuures aga nii õpilased kui õpetajad end tunnevad ning millise jälje jätab see vaimsele tervisele, on justkui iga osapoole enda asi. Ja nii me siis läbi elu liuglemegi: romantiseerides rööprähklemist ning võideldes läbipõlemisega. Ja säärane mõttelaad kandub edasi ka täiskasvanuellu, mis moodustab justkui ühe lõputu tsükli.