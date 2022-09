Igavikuline trend: vaibad kaunistavad jätkuvalt meie kodusid

Baltimaade suurimat vaibavalikut pakkuv Vaibagalerii on vaipade ja vaipkatete müügiga tegelenud juba 1995. aastast ning ettevõtte juhatuse liikme Mari Saarva sõnul on vaibad kodukujunduses jätkuvalt populaarsed.

„Kodu sisustades tuleb põrandaid pidada disainiterviku aluseks. Põrand on kui viies sein, mis dikteerib terve ruumi väljanägemist ja muudab tavalise toa eriliseks. Vaibad annavad ruumile hubasuse ja jalge alla mõnusa pehmuse,“ selgitas ta.

Loomulikult on inimeste maitse erinev ja nii investeerivad käsitööd ja kunsti hindavad inimesed pigem käsitöövaipa, mille kudumine on aega ja täpsust nõudev, kuid mille tulemus kaunistab iga kodu.

Eesti kliimas on jätkuvalt populaarsed soojad ja kergesti hooldatavad villavaibad ja ka puuvillavaibad, mis sobivad hästi oma pestavuse tõttu lastetubadesse ja vannituppa.

Mari Saarva sõnul on ikka ja alati moes käsitöö- ja traditsioonilised vaibad. “Iga-aastasel vaipade maailmamessil Domotex tutvustatakse vaibakunsti uusimaid trende, värve, struktuure, materjale. Praegu on ikka moes vintage tüüpi vaibad, mis jätavad kasutatud ja kulunud mulje. Eelmise sajandi lõpust inspireeritud geomeetrilised mustrid, aga ka looduslikud motiivid, lilled, varred. Ühetoonilisi või kergelt hajutatud toonides vaipu on mugav interjööri sobitada,” rääkis ta.