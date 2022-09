Tallinnas ärajäänud kontserte korraldama pidanud ettevõte läheb likvideerimisele

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti EL tarbija nõustamiskeskus annab teada, et Lätis registreeritud ürituste korraldamisega tegelev ettevõte MAK Entertainment SIA osas on 1. septembril alustatud likvideerimismenetlust. Sellest tulenevalt on kõik tarbijad oodatud esitama oma täitmata nõudeid kaupleja vastu kuni 7. oktoobrini 2022.