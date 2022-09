ÕL VIDEO | Margo Grosberg: sõjale pole oodata kiiret lõppu

Grosberg ütles, et pärast edukat ründeoperatsiooni on ukrainlaste edenemine ootuspäraselt aeglustunud. Ukraina ei saa endale lubada samu vigu, nagu venelased tegid veebruaris Põhja-Ukrainas, kus edenetakse nii kiiresti, et varustuskett venib liiga pikaks. Ukrainlased on tegelenud tagala kindlustamisega.