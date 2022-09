Küsimus | Miks peab võimuliit eelarvet arutama justnimelt spaas?

Küsimus on väga täpselt püstitatud, sest tegu pole lihtsalt mingi suvalise mõisaga, vaid asutusega, mille ametlik nimi rõhutab ka spaapoolt: Vihula Mõis & Spa. Sestap on valitsuse Vihulasse minekust teavitanud riigikantselei eriti kaval, kui teadaandes ei mainita üleüldse mõisa, spaast rääkimata - valitsus läheb lihtsalt Vihulasse. Samas näiteks kultuuriministeerium julgeb otse välja öelda, et minister on siirdumas Vihula mõisa. Õhku jääb aga ikkagi küsimus, miks on vaja ajal, mil märksõnadeks on sääst ja kokkuhoid, minna eelarvega tegelema spaahotelli?