Juhtkiri | Palgatõus tuleb – kellele väike, kellele suur

Päästjatele nõutav 28protsendiline palgatõus võib tunduda päris kobedana vaid hetkeni, kui arvutuse tulemusel saab tõdeda, et päästja 1229eurose keskmise palga korral oleks nende võit 344 eurot. Samal ajal tõuseks peaministri palk 1000 euro võrra 8330, ministritel 7080 ja riigikogulastel 5414 euroni. Sel moel palgakäärid üha süvenevad.

Kuid küsimus polegi niivõrd selles, et kõrgemad ametnikud saavad liiga palju, vaid et paljud oluliste tööde tegijad teenivad teenimatult vähe. Kogu taasiseseisvumise perioodist pole ju võimalik meenutada aega, kui õpetajad või päästjad oleksid oma sissetulekuga rahul olnud. Siiski on olemas üks edulugu – arstide palgad on muutunud sedavõrd konkurentsivõimeliseks, et peatunud on nende väljavool Eestist.

Kuid see, mis töötas arstide puhul, ei tee seda pedagoogi või päästja puhul ning süveneb kuri kahtlus, et just seetõttu ei kiirusta ükski valitsus ka nende elualade palgatõusuga. Kui päästja või politseinik võib veel minna Soome ehitajaks, siis elupõlisel õpetajal on uue töö leidmisega märksa keerulisem. Nii saabki Kaja Kallas öelda, et õpetajate, päästjate ja politseinike palgatõus küsitud mahus pole realistlik.