Moskva jättis rahata: Vene pensioni saajatele jagati infot, justkui ei võtaks Eesti Venemaa makseid vastu!

„Meie poole pöörduvad murelikud inimesed, kellele on jagatud infot, justkui Eesti ei võtaks Venemaa makseid vastu. See info on vale, sotsiaalkindlustusametini ei ole ülekanne jõudnud,“ kinnitab sotsiaalkindlustusameti hüvitiste osakonna juhataja Kati Kümnik.