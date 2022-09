FOTOD | Tallinna-Tartu maanteel sõitis veok otsa neljale autole, õnneks inimesed viga ei saanud

Transpordiamet andis kell 15.54 ajal teada, et seoses liiklusõnnetusega Tartumaal Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa maantee 162. kilomeetril on liiklus häiritud ja mõlemad sõidusuunad suletud.

Kella 16.40 ajal teatas transpordiamet, et liiklus maanteel on taastatud.

Tartu poolt tulles on aga vähemalt kahekilomeetrine ummik, kirjeldas kohalviibija.

Veebisaidilt tarktee.ee on näha, et pikast ootesabast on teatanud mitmed inimesed.