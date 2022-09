RAHA POLE PIISAVALT! Eelarveläbirääkimiste lõpuspurdile mindi vastu patiseisust. Riik tuleb siiski appi ka ettevõtjatele

Neljapäeval ja reedel koguneb valitsuskabinet Vihula mõisas. Tagasi pealinna jõudes peaksid tuleva aasta riigieelarve osas suured kokkulepped sündinud olema. See aga tähendab, et need kaks päeva on täis pinevaid vaidluseid ning tuliseid kokkupõrkeid, sest iga erakond püüab eelarvesse suruda nii palju enda lubadusi kui vähegi võimalik.