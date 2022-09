Nädalavahetusel on Tallinna kesklinnas NATO konverentsi tõttu liikluspiiranguid

Samal tänavalõigul korraldatakse osaliselt ümber ka jalakäijate liikumine, mida tähistavad samuti liiklusmärgid. Ülekäigurajad nii Liivalaia kui Kivisilla tänava poolses otsas on jalakäijatele avatud.

Lisaks on liikluspiirangud kehtestatud ka Weizenbergi tänaval pühapäeval 18. septembril ajavahemikul kell 08:00-15:30. Liikluse paremaks reguleerimiseks ja korraldamiseks on ka seal piirkonnas väljas vastavad liiklusmärgid. Võimalusel soovitatakse sõidukitel vältida liikumist nimetatud piirkondades ja aegadel, et vältida ummikute tekkimist.