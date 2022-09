Riigikogu kiitis heaks elektri universaalteenuse

„Tänu riigikogu kiirele ja konstruktiivsele tööle on elektriturureform läbinud vajalikud lugemised erakordses ajakavas ning juba oktoobri algusest on kodutarbijatel võimalik seda teenust kasutama hakata,“ rääkis ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Kristjan Järvan. „Kõigil neil, kes on oma hinna fikseerinud kõrgel hinnatasemel või kes on endiselt veel börsipaketil, tasub kindlasti universaalteenust kaaluda, et suure kasvu läbi teinud elektrikulud kontrolli alla saada.“