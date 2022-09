Kõrgemaid riigiteenistujaid ootab pretsedenditu palgatõus

Eestis kehtiva kõrgemate riigiteenistujate ametipalga seaduse kohaselt kasvavad kõrgemate riigiteenistujate palgad iga aasta aprillist vastavalt sellele, kuidas eelneval aastal on kasvanud aastavõrdluses sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osa laekumine, ehk siis palgakasv, ja kuidas on olnud inflatsioon.

Kui suureks need numbrid kujunevad, ei ole veel teada, aga on võimalik teha suurusjärgu hinnanguid. Kokkuvõtvalt annaks see kokku tippteenistujate palgakasvuks 14,06 protsenti.