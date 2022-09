OTSEBLOGI | ÜRO juhi sõnul ollakse rahust veel kaugel. Zelenskõi sattus autoõnnetusse

Vladimir Putin usub endiselt, et tal oli õigus Ukrainasse sissetungi algatamiseks, ütles Saksamaa kantsler Olaf Scholz kolmapäeval pärast 90-minutilist telefonikõnet Venemaa liidriga. „Kahjuks ei saa ma teile öelda, et oleks kasvanud arusaam, et selle sõja alustamine oli viga.“

Volodõmõr Zelenskõi ütles, et on šokeeritud sellest, mida ta nägi oma visiidil äsja vabastatud Izjumi rajoonis Harkivis. „See, mida me näeme, on šokeeriv, kuigi oleme seda juba näinud Butšas, esimestel deokupeeritud aladel. Siin on samuti hävitatud hooned ja tapetud inimesed,“ ütles ta visiidi ajal ajakirjanikele. „Kahjuks on see osa meie tänasest ajaloost. Ja see, mida nad tegid, on osa tänapäevasest vene rahvusest.“