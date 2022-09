VIDEO | Kallas: kokkuhoidu ei maksa naeruvääristada. Läänemets: peaksime kaaluma riigikaitselaenu või -maksu

„Oleme energiasõjas, mille osas Putin ei ole varjanudki, et kasutab seda lääneriikide, sh meie vastu relvana. See on toonud meile väga kõrged hinnad,“ nentis Kallas.

„Ma eile olin riigikogus ja seal väga naeruvääristati kokkuhoidu, aga seda ei maksa naeruvääristada. Mõelge lihtsalt olukorra peale: kui meil on põud ja vett üldse ei ole, siis kui vett on vähe, siis kuskilt mujalt seda juurde ei teki. See tähendab, et me peame kokkuhoiule mõtlema. Tegeleme sellega, et meil on pakkumise-nõudluse tasakaal ja kui me näeme, et kokkuhoiuga saaksime tuua hinna allapoole, siis peame kõik selle peale mõtlema, kuidas seda teha,“ jutustas Kallas.